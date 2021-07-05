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Автодайджест о происшествиях на дорогах страны

05.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Что произошло на дорогах страны, узнаем прямо сейчас. Информацию подготовил Владимир Королев.                                                                                      

Специалисты выясняют обстоятельства пожара на трассе М1 в Дзержинском районе - там во время движения загорелась фура. Инцидент случился в 7:30. Почему вспыхнула кабина тягача, неизвестно, водитель даже не успел расцепить машину с полуприцепом, пламя сильно повредило авто. Ликвидировали пожар спасатели. В результате инцидента пострадавших нет.

В Бресте пьяный водитель дважды попал в аварию. Сначала 33-летний шофер, не выдержав бокового интервала, столкнулся с машиной такси, которая ехала в соседней полосе, а после мужчина решил уйти с места аварии, прибавил скорость и на железнодорожном переезде попал в занос, в результате чего машина перевернулась. Освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя. Сам брестчанин не пострадал, свои приключения объяснил праздником - в гости приехала сестра, он сел за руль, чтобы съездить за добавкой.

В Осиповичском районе 4 человека пострадали в результате пьяной поездки. 43-летний минчанин на закруглении дороги с гравийным покрытием потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Помимо водителя в аварии пострадали 11-летний ребенок и две женщины. Все они госпитализированы. В феврале мужчина был лишен прав за хмельную езду, теперь, помимо высокого штрафа, его ожидает конфискация авто.

Протаранила припаркованный автомобиль. В Минске 25-летняя девушка-байкер не заметила стоявший в крайнем ряду Peugeot. В результате Honda попала в ДТП. Инцидент случился на улице Голубева. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства инцидента дорожная милиция установит в результате проверки.


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    Теги: Брест, Минск
     
     
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