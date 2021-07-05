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Мужчина создал чат в мессенджере и опубликовал там интимные фотографии своей супруги

05.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Семейный скандал в итоге закончился уголовным преследованием. Мужчина создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых и опубликовал там интимные фотографии своей супруги. Оказалось, что это была месть - незадолго до этого мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильник дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов. А после домашнего конфликта сделал их достоянием общественности. После этого дама обратилась в милицию. Правоохранители после проверки возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов. Участники конфликта - россияне, оба проживают в Беларуси.


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Семейный скандал в итоге закончился уголовным преследованием. Мужчина создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых и опубликовал там интимные...
 
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