Мужчина создал чат в мессенджере и опубликовал там интимные фотографии своей супруги

Источник материала: БT

Семейный скандал в итоге закончился уголовным преследованием. Мужчина создал чат в мессенджере, куда добавил общих с женой знакомых и опубликовал там интимные фотографии своей супруги. Оказалось, что это была месть - незадолго до этого мужчина изучил переписку в телефоне жены, когда та забыла мобильник дома. В сообщениях с ее бывшим парнем обнаружил интимные фотографии и тематический диалог, которые сохранил в виде скриншотов. А после домашнего конфликта сделал их достоянием общественности. После этого дама обратилась в милицию. Правоохранители после проверки возбудили уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. На фигуранта также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов. Участники конфликта - россияне, оба проживают в Беларуси.







Читайте также:

