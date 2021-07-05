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Вооруженное нападение на милиционера в Витебске

05.07.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Один из правоохранителей получил несколько ножевых ударов. В воскресенье вечером правоохранители выехали на семейный скандал - 68-летний мужчина угрожал расправой своей дочери. Ей удалось выбежать на лестничную площадку, в это время с дебоширом в квартире оставалась ее мать.

Двоим милиционерам пришлось силой открывать дверь - с обратной стороны ее удерживал злоумышленник. Правда, затем одного из них хозяин ударил несколько раз ножом. Несмотря на ранение, пострадавший сотрудник УВД и его напарник сумели скрутить нападавшего.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за угрозу убийством, а также за покушение на убийство сотрудника органов внутренних дел.


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Один из правоохранителей получил несколько ножевых ударов. В воскресенье вечером правоохранители выехали на семейный скандал - 68-летний мужчина угрожал расправой...
 
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