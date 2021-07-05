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Bild: в Германии дорожают гробы. Это связано и c Беларусью

05.07.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild рассказала о том, что резкое, вплоть до 400 процентов, повышение цен на древесину отразилось не только на сфере строительства, но и на секторе ритуальных услуг.




В частности, Йорг Шалдах, управляющий компании Stadtischen Bestattungswesen Meissen в городе Майсен в Саксонии, сообщил изданию, что из-за этого явления она вынуждена поднять цены на гробы на 10-15 процентов. Например, изделие из массива сосны с обивкой стоит 1 440 евро, но через несколько дней будет обходиться в 1 584 евро.

«Повышение цен связано в том числе с эмбарго ЕС в отношении Беларуси. Крупнейшее в Европе предприятие по производству гробов в Польше, где заказывают продукцию многие немецкие поставщики, больше не получает дешевую древесину из Беларуси. Это дополнительно способствует резкому росту стоимости», – пояснил Шалдах.

В публикации Bild не расшифровывается, почему конкретно польское предприятие не получает «дешевую древесину» из нашей страны. Отметим, что, несмотря на несколько пакетов санкций, введенных ЕС, пока, насколько известно, деревообработка в эти списки не попадала. Хотя данный сектор и упоминался в резолюции Европарламента.
 
 
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Крупнейшая немецкая газета-таблоид Bild рассказала о том, что резкое, вплоть до 400 процентов, повышение цен на древесину отразилось не только на сфере строительства,...
 
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