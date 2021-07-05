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Шок! Под Минском бетономешалка протаранила автобус: есть пострадавшие, в том числе дети

05.07.2021 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель бетономешалки MAN не справился с управлением во время обгона

По предварительной информации 5 июля, около 13:42, на 20 км автодороги Р-58 Минск-Калачи-Мядель, вблизи агрогородка Вишневка Минского района, водитель 1992 года рождения, управляя бетономешалки MAN, двигался в направлении Мяделя и при осуществлении опережения рейсового автобуса 244 «Славинского-Жуковк» не справился с управлением - произошло опрокидывание автомобиля на бок. 

В результате ДТП пострадали водители автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса. 

Все пострадавшие госпитализированы.
 
Теги: Минск
 
 
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Водитель бетономешалки MAN не справился с управлением во время обгона
 
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