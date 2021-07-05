|
«Есть два способа». Вот как Алексей Голиков предлагает укреплять независимость Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Авторская журналистика. Блогер Алексей Голиков и его актуальные мысли о патриотизме в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Голиков, блогер:
Мне случилось оказаться на центральной концертной площадке в Минске у стелы. Грандиозное мероприятие по телевидению транслировалось на всю страну. Элита государства, минчане и гости из многих городов Беларуси в приподнятом настроении в едином порыве пели гимн: «Мы, беларусы – мірныя людзі!»
Алексей Голиков:
Лично я оцениваю порядок на мероприятии по трем признакам: нет валяющихся бумажек, нет людей в состоянии алкогольного опьянения и не более чем через час после окончания мероприятия полностью восстанавливается работа общественного транспорта. Отдельных слов благодарности заслуживают и те, кто в момент праздника обеспечивает безопасность. Их работа не на виду, но я точно знаю – за организацией безопасности на общественном мероприятии стоит огромный труд. Спасибо.
Алексей Голиков:
Тридцать лет наше общество строило государство, развивало промышленность, сельское хозяйство и укрепляло институты власти. Дети от отцов сегодня получили молодую, цветущую Республику Беларусь. Просто оглянитесь вокруг, понаблюдайте и поразмыслите. У нас ведь на самом деле все хорошо. Да, иногда болит зуб, давит ногу неразношенная обувь, дети поссорятся в саду. Но за этими маленькими неудобствами мы перестаем замечать, что у нас есть дети и новая обувь. У нас есть наша маленькая, чистая и уютная страна. Наша родина – Беларусь. Мы не бродячий народ, не племя. У нас есть свой светлый дом, который сегодня хотят приватизировать и назначить внешнего управляющего, а нас сделать квартиронанимателями.
Алексей Голиков:
По моему мнению, есть два способа. Первый – добросовестный труд каждого гражданина, и второй – «не вредить». Попробуем осмыслить. Каждый ребенок, подняв бумажку или мусор, делает страну чище. Каждый взрослый, не бросив эту бумажку, тоже делает эту же страну чище. Простой пример: одна поднятая или неброшенная бумажка экономит бюджетные средства всей страны. Одна маленькая бумажка дает ресурс для развития нации. Кто-то скажет: банальный и даже примитивный пример. Но ведь порядок трудом строится из мелочей.
Алексей Голиков:
В моем понимании это и есть подлинный патриотизм. Но, возможно, я ошибаюсь. Если так, то, пожалуйста, поправьте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Авторская журналистика. Блогер Алексей Голиков и его актуальные мысли о патриотизме в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Голиков,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)