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«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы?

05.07.2021 18:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы?

Юрий Шпилевский, руководитель белорусского клуба по дайвингу:
Клуб существует с 2013 года. Команда постоянно меняется, потому что люди приходят и уходят, получают необходимые сертификаты, знания. Кто-то задерживается подольше, кто-то получил сертификат и уехал нырять по своей программе. Со студентами мы ныряем на проверенных озерах, на проныренных озерах: озеро Долгое, Нарочь, Неколочь, Волчино. На самом деле их очень много. Лепельские озера – куча тоже названий, где гарантированно можно приехать на автомобиле, достать свое снаряжение, понырять относительно комфортно.

Условия погружения в Беларуси отличаются от морских условий. И видимость, и температура воды не всегда такие хорошие, как хотелось бы. С учетом того, что у нас страна без моря, но с большим количеством озер и рек, я считаю, что это неплохо развито. Только в Минске порядке 10 клубов. Может, меньше – 5-6 крупных. Есть еще самостоятельные инструкторы, которые работают. Я считаю, что на небольшой двухмиллионный город это серьезное количество. С учетом того, что никто не вкладывает такое количество денег в обустройство территории на озерах, еще что-то. Это не горные лыжи, не Логойск, не Силичи.

Не хватает самой инфраструктуры. У нас нет моря – на морях везде есть инфраструктура. Есть кафе, навесы специальные, куда приезжают дайверы, ныряют. Дайв-сайты, дайв-поинты. У нас в Беларуси тоже уже таких вот… Озеро Долгое обныряно — там действительно несколько таких дайв-сайтов серьезных есть. Но инфраструктуры как таковой нет. Тысячи озер. Смотреть, нырять, плавать и просто отдыхать. У нас куча видосов есть, где мы сверху летаем, с дрона снимаем. Потрясающе красивые места и потенциал у них огромный сточки зрения туризма, чтобы люди ехали, смотрели.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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