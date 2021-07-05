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«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «
Юрий Шпилевский, руководитель белорусского клуба по дайвингу:
Условия погружения в Беларуси отличаются от морских условий. И видимость, и температура воды не всегда такие хорошие, как хотелось бы. С учетом того, что у нас страна без моря, но с большим количеством озер и рек, я считаю, что это неплохо развито. Только в Минске порядке 10 клубов. Может, меньше – 5-6 крупных. Есть еще самостоятельные инструкторы, которые работают. Я считаю, что на небольшой двухмиллионный город это серьезное количество. С учетом того, что никто не вкладывает такое количество денег в обустройство территории на озерах, еще что-то. Это не горные лыжи, не Логойск, не Силичи.
Не хватает самой инфраструктуры. У нас нет моря – на морях везде есть инфраструктура. Есть кафе, навесы специальные, куда приезжают дайверы, ныряют. Дайв-сайты, дайв-поинты. У нас в Беларуси тоже уже таких вот… Озеро Долгое обныряно — там действительно несколько таких дайв-сайтов серьезных есть. Но инфраструктуры как таковой нет. Тысячи озер. Смотреть, нырять, плавать и просто отдыхать. У нас куча видосов есть, где мы сверху летаем, с дрона снимаем. Потрясающе красивые места и потенциал у них огромный сточки зрения туризма, чтобы люди ехали, смотрели.
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
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