В Солигорске автомобиль насмерть сбил мотоциклиста

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске автомобиль сбил мотоциклиста. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 14.40 водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем "Форд", двигался по ул.Воскресенской со стороны ул.К.Заслонова и при повороте налево столкнулся с мотоциклистом 1996 года рождения, двигавшимся по ул.Воскресенской. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка. Момент ДТП запечатлен на представленной видеозаписи. По словам очевидцев, мотоциклист двигался на одном колесе.-0-