Цены на автомобильное топливо вырастут 20-й раз с начала года

Госконцерн «Белнефтехим» объявил о 20-м в этом году подорожании автомобильного топлива на 1 копейку.



Источник: azs.belorusneft.by

С 6 июля цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,9 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,22, дизтоплива — 2 рубля.

Новое повышение цен концерн объяснил тем, что «с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%», в то время как топливо подорожало примерно на 10%.

До этого цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2, 10, 16 и 30 марта, 6, 13, 20 и 27 апреля, 4 и 13 мая, а также 2, 8, 15, 24 и 29 июня.

По подсчетам БелаПАН, с начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 9,90%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 11,11%, АИ-92-К5-Евро — на 11,76%.

В середине апреля заместитель председателя концерна «Белнефтехим"» Светлана Гурина заявила, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. К тому времени с начала года цены выросли на 4,95—5,88% (10 раз по копейке). Таким образом, годовой план повышения цен практически выполнен.