Журналиста Александра Ивулина и еще четверых человек признали политзаключенными

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить из-под стражи и прекратить их уголовное преследование.

Список политзаключенных пополнили: Даниил Колесников (несовершеннолетний), Максим Жаров, Илья Толкач, Александр Ивулин и Руслан Волков.

— Мы оцениваем преследование выше указанных лиц, которые были лишены свободы и обвинены по ч. 1 ст. 342 УК («Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок»), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента и признаем их политическими заключенными, — говорится в совместном заявлении правозащитных организаций Беларуси.

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