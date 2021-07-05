Мнение. Раскрытие нового заговора может иметь системные последствия

странице в Facebook Павел Усов, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук. Он считает, что данные заявления могут "иметь системные последствия для республики". Такое мнение высказал на своейв Facebookв, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук. Он считает, что данные заявления могут "иметь системные последствия для республики".





Среди возможных сценариев развития событий эксперт назвал следующие:





~ третья волна репрессий и террора по отношению к гражданскому, культурному и интеллектуальному сообществу;





~ расширение международной самоизоляции страны;





~ усиление напряжённости на границах с Литвой, Латвией, Польшей, Украиной;





~ полное закрытие границ для перемещения граждан;





~ ужесточение режима жизнедеятельности общества;





~ обращение к РФ за военной поддержкой в рамках региональной группировки войск.



