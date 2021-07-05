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Мнение. Раскрытие нового заговора может иметь системные последствия
Источник материала: Партизан
Новая волна репрессий и усиление международной изоляции страны могут стать результатом раскрытия нового заговора, о котором Александр Лукашенко сообщил 2 июля.
Такое мнение высказал на своей
Среди возможных сценариев развития событий эксперт назвал следующие:
~ третья волна репрессий и террора по отношению к гражданскому, культурному и интеллектуальному сообществу;
~ расширение международной самоизоляции страны;
~ усиление напряжённости на границах с Литвой, Латвией, Польшей, Украиной;
~ полное закрытие границ для перемещения граждан;
~ ужесточение режима жизнедеятельности общества;
~ обращение к РФ за военной поддержкой в рамках региональной группировки войск.
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Новая волна репрессий и усиление международной изоляции страны могут стать результатом раскрытия нового заговора, о котором Александр Лукашенко сообщил 2 июля.
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