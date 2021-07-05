ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! Певица Агурбаш, выдачи которой требует Минск, не обращалась к Путину

05.07.2021 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом она заявила в эфире Еврорадио.

Oops! Певица Агурбаш, выдачи которой требует Минск, не обращалась к Путину
 Агурбаш возмутилась, что некоторые СМИ сообщили о её обращении к Путину. "Но если будет возможность, обращусь, — говорит певица. — Попрошу помощи для всего белорусского народа".

Анжелика Агурбаш имеет российский паспорт. О том, что в отношении неё возбудили в Беларуси уголовное дело, она узнала несколько недель назад, но не оглашала это до прошлой пятницы.

"Я уже ничего не боюсь, — говорит певица. — Я поддерживала братьев и сестёр-белорусов весь этот год, как могла".

Агурбаш подчеркнула: нужно остановить репрессивную машину в Беларуси.

О том, что в отношении живущей в Москве белорусской певицы Анжелики Агурбаш в Беларуси возбудили уголовное дело по двум статьям ("Разжигание вражды или розни" и "Оскорбление президента") стало известно 2 июля из её видеообращения. 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что направила просьбу в Генпрокуратуру России о выдаче её для привлечения к уголовной ответственности.

Агурбаш после событий августа 2020 года поддержала мирные протесты в Беларуси, она участвовала в акциях у белорусского посольства в Москве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы не знаем, что рядом с нами». Вот как можно отдохнуть в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by