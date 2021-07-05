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МИД Украины: Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о доступе в Крым

05.07.2021 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, все больше изолирует Беларусь своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Лукашенко изолирует Беларусь своими заявлениями о доступе в Крым - Джапарова
Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, все больше изолирует Беларусь своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для получения прямого доступа на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.


"Провокационные заявления Лукашенко - мы видим, что в последние недели они становятся более активными и гласными. Вспомним его последние заявления про Крым и про то, что, мол, он обратится в РФ с тем, чтобы Беларусь имела прямой доступ на оккупированный полуостров. Напомню об одном - чем больше такие заявления произносятся Лукашенко, тем больше он изолирует свою страну", - заявила Джапарова во время отдельного брифинга для журналистов на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Она также добавила, что в Украине не поддерживают провокационных заявлений Лукашенко, но "солидарны с народом Беларуси".
 
 
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Александр Лукашенко, которого ЕС, США не признают законно избранным, все больше изолирует Беларусь своими заявлениями, в частности о том, что обратится в РФ для...
 
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