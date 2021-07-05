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Литовский оператор Litgrid снизит пропускную способность ЛЭП из Беларуси в Литву

05.07.2021 19:19 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Литовский оператор системы передачи электроэнергии намерен снизить максимальную пропускную способности ЛЭП из Беларуси в Литву, сообщает “Интерфакс-Запад”. 

"Сейчас операторы Латвии и Эстонии применяют двустороннюю методику установления пропускной способности с Россией, которую не утвердил литовский регулятор, и пользуются инфраструктурой Литвы для импорта из третьих стран. Поэтому мы предпринимаем конкретные действия, чтобы это предотвратить", - цитирует агентство слова генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса.

Делается это для того, чтобы линии электропередачи Литвы не использовались для торговли выработанной в Беларуси электроэнергией.

Планируется, что максимальная пропускная способность электропередачи из Беларуси в Литву будет снижена с действующих 1250 МВт до уровня не более 400 МВт, необходимого для обеспечения безопасности энергосистемы. Таким образом, Латвия для торговли с третьими странами сможет выдавать пропускную способность, которая будет примерно соответствовать пропускной способности ее линий с Россией. 

Новая пропускная способность вступит в силу 15 сентября 2021 года, когда с Государственной службой регулирования энергетики будут согласованы устанавливающие это правила.

Литва уже ограничила прямой импорт из Беларуси, останавливая коммерческие потоки электроэнергии через сечение Литва-Белоруссия с 3 ноября 2020 года, когда БелАЭС начала вырабатывать электроэнергию.

Страны Балтии договорились принять новую методику торговли электроэнергии с третьими странами, согласно которой поставки будут осуществляться через перемычку на границе Латвии и России, тогда как до 3 ноября 2020 года (даты подключения Белорусской АЭС к энергосистеме) они осуществлялись через перемычку Беларусь-Литва. При этом литовская сторона считает, что новая методика должна вступить в силу только после ее утверждения регуляторами всех трех стран Балтии, а до этого действует методика 2018 года. 



 
 
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Литовский оператор системы передачи электроэнергии намерен снизить максимальную пропускную способности ЛЭП из Беларуси в Литву, сообщает...
 
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