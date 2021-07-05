Еще четыре Telegram-канала признаны экстремистскими

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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлениям прокуратуры информпродукция Telegram-каналов "97% Chausy", "Советский 97%", "Добруш для Жизни Чат" и "Дятлово Для Жизни" признана экстремистской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Установлено, что в информационных сообщениях содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь. Доступ к указанным ресурсам мог получить любой гражданин, использующий сеть Интернет и мессенджер Telegrаm.

"На основании требований закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры были подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции данных Telegram-каналов экстремистскими материалами. Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме и допущены немедленные исполнения решений, копии которых направлены в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Беларуси", - отметили в Генпрокуратуре.-0-