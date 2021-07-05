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Еще четыре телеграм-канала признаны экстремистскими
Источник материала: Навiны
По заявлениям прокуратуры информпродукция телеграм-каналов «97% Chausy», «Советский 97%», «Добруш для Жизни Чат» и «Дятлово Для Жизни» признана экстремистской, сообщает служба информации прокуратуры.
Установлено, что в информационных сообщениях «содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь».
Судами удовлетворены заявления прокуроров в полном объеме.
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По заявлениям прокуратуры информпродукция телеграм-каналов «97% Chausy», «Советский 97%», «Добруш для Жизни Чат» и «Дятлово Для Жизни» признана экстремистской,...
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