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Бетономешалка столкнулась с автобусом на трассе Минск — Мядель

05.07.2021 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шесть пассажиров, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Бетономешалка столкнулась с автобусом на трассе Минск — Мядель
Фото УВД Минского облисполкома

По предварительной информации, днем 5 июля вблизи агрогородка Вишневка водитель бетономешалки 1992 года рождения при обгоне рейсового автобуса №244 «Славинского — Жуковка» не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также два несовершеннолетних и четыре взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

 
 
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В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шесть пассажиров, сообщили в УВД Минского облисполкома.
 
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