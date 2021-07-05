|
Бетономешалка столкнулась с автобусом на трассе Минск — Мядель
Источник материала: Навiны
В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шесть пассажиров, сообщили в УВД Минского облисполкома.
По предварительной информации, днем 5 июля вблизи агрогородка Вишневка водитель бетономешалки 1992 года рождения при обгоне рейсового автобуса №244 «Славинского — Жуковка» не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась на бок.
В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также два несовершеннолетних и четыре взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шесть пассажиров, сообщили в УВД Минского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)