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Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей

Жительница Эдинбурга (Шотландия) нашла на своем чердаке копию Декларации независимости США. Благодаря этой находке Кэти Марсден стала миллионершей. Историю рассказывает BBC News.

Марсден – специалист по редким книгам. Женщина разбирала завалы на чердаке своего дома, когда заметила сложенный пергамент.

Кэти отвезла бумагу на работу. После длительных исследований была подтверждена подлинность находки. Оказалось, что данная копия – одна из 201 оттиска, которые в 1820-х годах сделал копировальщик Уильям Стоун. На сегодняшний день известно о нахождении лишь 48 документов серии.

Марсден установила, что найденная ею копия принадлежала Чарльзу Кэрролу – политическому деятелю, который был среди тех, кто подписывал Декларацию о независимости США 4 июля 1776 года. Документ был подарен мужу внучки политика – шотландско-канадскому дипломату Джону МакТавишу.

1 июля копия Декларации независимости США была продана на аукционе за 4 миллиона 420 тысяч долларов.

Фото: LYON & TURNBULL

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Жительница Эдинбурга (Шотландия) нашла на своем чердаке копию Декларации независимости США. Благодаря этой находке Кэти Марсден стала миллионершей. Историю...
 
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