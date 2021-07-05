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30-градусная жара возвращается. Прогноз погоды на 6 июля

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

30-градусная жара возвращается. Прогноз погоды на 6 июля

На предстоящей неделе вновь вернется жара. Ясное небо и идеальная видимость. В таких условиях столбики термометров с каждым днём будут подниматься всё выше. А температурный фон к концу недели окажется до 7 градусов выше нормы. 

Завтра погодой будет управлять поле повышенного атмосферного давления, а по западной половине скажется влияние активного атмосферного фронта с южных широт. Он принесет мощные дождевые облака, которые и станут причиной грозовых дождей.

Во вторник будет переменная облачность. Без осадков, лишь по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Влажность от 50% по востоку до 80% по западу. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Утром на столбиках термометров будет +19…+20°С. Теплее по юго-востоку – до +21°С. В разгар дня воздух прогреется до +26…+27°С. К вечеру по востоку температура упадет на пару градусов. По западу – все те же +26°С. 

Со среды погоду будет определять западная периферия погожего скандинавского антициклона, который смещается с территории Карелии на Московскую область. Установится жаркая погода, без осадков. Влажность до 40%. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в среду ночью +13…+19°С, днем +26…+ 32°С, в четверг до +33°С.

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На предстоящей неделе вновь вернется жара. Ясное небо и идеальная видимость. В таких условиях столбики термометров с каждым днём будут подниматься всё выше. А...
 
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