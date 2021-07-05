Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака

Источник материала: ОНТ

В Стивенстоне (Шотландия) жених умер возле алтаря буквально за несколько минут до заключения брака с его возлюбленной. На трагедию обращает внимание Daily Record.

За восемь дней до свадьбы у 57-летнего Пола Уинна был диагностирован рак поджелудочной железы. Медики также обнаружили метастазы в легких и печени. По прогнозам, шотландцу оставалось жить не более двух месяцев.

Узнав подобные новости, Пол и его возлюбленная Элисон решили сыграть свадьбу. Несмотря на отсутствие официальной регистрации отношений, пара прожила вместе 21 год, у них родилось пятеро детей.

Когда старший сын вел мать к алтарю, все увидели, что с Полом что-то не так. Он будто обмяк в кресле и никак не реагировал на происходившее вокруг. На место вызвали скорую помощь, но помочь Полу не удалось – он скончался на месте.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram