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Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Источник материала: ОНТ
В Стивенстоне (Шотландия) жених умер возле алтаря буквально за несколько минут до заключения брака с его возлюбленной. На трагедию
За восемь дней до свадьбы у 57-летнего Пола Уинна был диагностирован рак поджелудочной железы. Медики также обнаружили метастазы в легких и печени. По прогнозам, шотландцу оставалось жить не более двух месяцев.
Узнав подобные новости, Пол и его возлюбленная Элисон решили сыграть свадьбу. Несмотря на отсутствие официальной регистрации отношений, пара прожила вместе 21 год, у них родилось пятеро детей.
Когда старший сын вел мать к алтарю, все увидели, что с Полом что-то не так. Он будто обмяк в кресле и никак не реагировал на происходившее вокруг. На место вызвали скорую помощь, но помочь Полу не удалось – он скончался на месте.
Фото: Pixabay
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В Стивенстоне (Шотландия) жених умер возле алтаря буквально за несколько минут до заключения брака с его возлюбленной. На трагедию обращает внимание Daily Record. За...
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