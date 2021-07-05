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Гандбольный клуб «СКА-Минск» начал подготовку к новому сезона

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандбольный клуб «СКА-Минск» начал подготовку к новому сезона

Серебряный призёр чемпионата Беларуси, гандбольный клуб «СКА-Минск» начал подготовку к новому сезона. Команда тренируется в спорткомплексе «Уручье». 

Сегодня гандболисты все занятие играли в мини-футбол. Впереди – тренировки на тренажерах, гребля, бег – все это поможет заложить хорошую функциональную базу. На следующей неделе армейцы переедут в Раубичи, где продолжат тренировочный сбор. В планах – спарринги с московским ЦСКА и запорожским «Мотором», а также участие в представительном турнире в Москве.

Чемпионат Беларуси стартует в августе. Сыграет СКА и в европейских турнирах. Армейцы подали заявку на участие в Кубке ЕГФ.

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Теги: Минск
 
 
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Серебряный призёр чемпионата Беларуси, гандбольный клуб «СКА-Минск» начал подготовку к новому сезона. Команда тренируется в спорткомплексе «Уручье».  Сегодня...
 
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