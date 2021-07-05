Источник материала: ОНТ

Серебряный призёр чемпионата Беларуси, гандбольный клуб «СКА-Минск» начал подготовку к новому сезона. Команда тренируется в спорткомплексе «Уручье».

Сегодня гандболисты все занятие играли в мини-футбол. Впереди – тренировки на тренажерах, гребля, бег – все это поможет заложить хорошую функциональную базу. На следующей неделе армейцы переедут в Раубичи, где продолжат тренировочный сбор. В планах – спарринги с московским ЦСКА и запорожским «Мотором», а также участие в представительном турнире в Москве.

Чемпионат Беларуси стартует в августе. Сыграет СКА и в европейских турнирах. Армейцы подали заявку на участие в Кубке ЕГФ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram