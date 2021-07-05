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Сильные ливни затопили Сочи и Крым – видео

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сочи из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках. Объявлено штормовое предупреждение. Есть жертвы.

Ливень со шквалистым ветром начался еще вчера вечером, не утихал всю ночь и не прекращается до сих пор. Фиксируются локальные отключения электричества. В Сочи включили сирены и готовят к возможной эвакуации. Уже повалило несколько десятков деревьев. В результате падения одного из них погиб житель Адлера.

Из-за ливней тонет и Крым. В Бахчисарайском районе сошёл селевой поток. Улицы парализованы, подтоплены дома, эвакуированы 164 человека. Идет откачка воды, а также расчистка русла реки. Подготовлено 12 пунктов временного размещения людей. 

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В Сочи из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках. Объявлено штормовое предупреждение. Есть жертвы. Ливень со шквалистым ветром начался еще вчера вечером,...
 
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