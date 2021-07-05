Сбывшийся сон принес счастливчику крупный выигрыш в лотерее. Вот так повезло!

Источник материала: ОНТ

Многие слышали о том, что бывают вещие сны (сны, которые сбываются). И так случилось, что житель Южной Каролины (США), увидел именно такой сон.

Мужчина решил не раскрывать своего имени, но своей историей все-таки поделился. Однажды ему приснился замечательный сон, где тот выигрывает в лотерею приличную сумму денег. После пробуждения под огромным впечатлением от произошедшего, мужчина решает воплотить эту идею в жизнь. А почему бы и нет? И покупает лотерейный билет.



Фото: yolkki.ru

Знаете, что произошло? Он выиграл! Сумма джек-пота составила 300 тысяч долларов. Только представьте, какого было удивление мужчины. Он проверил свою удачу и не прогадал. Как жаль, что мало кому снятся такие вещие сны.



Фото: remontpnevmo.ru

Много интересных историй связаны с выигрышем в лотерею. И вот еще одна!

Кертис Фуллер уяснил следующий урок: за чередой неудач всегда идет светлая полоса. Как он пришел к такому выводу?

Кертис живет в Джексонвилле (Флорида, США). Он заметил, что в его в жизни началась «черная полоса». У мужчины сломался его грузовик. А за несколько дней до этого события его жена также столкнулась с поломкой своего автомобиля. Помимо явных неприятностей были и те, которые просто портили настроение. Но мужчина и его семья не отчаивались, они привыкли всегда верить в лучшее. И как оказалось, не зря.



Фото: silavmisli.ru

Кертис в этот непростой период своей жизни решил испытать удачу и купить лотерейный билет. И он выиграл миллион долларов! Не передать словами те чувства, которые испытывала семья Кертиса в момент его победы.



Фото: pikabu.ru

Мужчина с радостью сообщил, что часть денег потратит на решение вопросов с поломкой их транспортных средств. Теперь с этим сложностей не будет.

По материалам сайта 120.su

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