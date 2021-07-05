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С 6 июля дорожает автомобильное топливо
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим»
Уточняется, что с начала текущего года мировые котировки нефти в среднем выросли на 41,2%. На белорусском рынке розничные цены на моторное топливо с начала 2021 года увеличены на 10,3%.
Фото: Pixabay
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«Белнефтехим» информирует об изменении розничных цен на моторное топливо. С 6 июля цены будут следующие: 1,90 руб. – на АИ-92-К5-Евро, 2,00 руб. – на АИ-95-К5-Евро, 2,22 руб. –...
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