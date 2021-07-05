Источник материала: ОНТ

Увеличить валовой сбор зерна на 10% планируют аграрии Могилёвского района. Уборочную кампанию-2021 обсудили сегодня в регионе.

Собственно, жатва здесь уже идёт: в районе активно убирают сурепицу. На очереди – рапс, его площади – более 5 тысяч гектаров. Далее – очередь зерновых и зернобобовых, их в районе – 30 тысяч гектаров. К середине месяца должна быть полностью готова вся техника, чтобы и урожай вовремя собрать, и без потерь доставить его на зерноток.

Качественная уборка – это ещё и безопасность. Её обеспечат спасатели – на каждом поле будет дежурить машина МЧС. Также аграриям в поле подвезут горячее питание – работа, что называется, без отрыва от производства.

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