ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Увеличить валовой сбор зерна на 10% планируют аграрии Могилёвского района

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Увеличить валовой сбор зерна на 10% планируют аграрии Могилёвского района. Уборочную кампанию-2021 обсудили сегодня в регионе.

Собственно, жатва здесь уже идёт: в районе активно убирают сурепицу. На очереди – рапс, его площади – более 5 тысяч гектаров. Далее – очередь зерновых и зернобобовых, их в районе – 30 тысяч гектаров. К середине месяца должна быть полностью готова вся техника, чтобы и урожай вовремя собрать, и без потерь доставить его на зерноток.  

Качественная уборка – это ещё и безопасность. Её обеспечат спасатели – на каждом поле будет дежурить машина МЧС. Также аграриям в поле подвезут горячее питание – работа, что называется, без отрыва от производства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Увеличить валовой сбор зерна на 10% планируют аграрии Могилёвского района. Уборочную кампанию-2021 обсудили сегодня в регионе. Собственно, жатва здесь уже идёт: в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Еще четыре телеграм-канала признаны экстремистскими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by