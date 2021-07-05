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Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов – он съел 76 сосисок в тесте за 10 минут
Источник материала: ОНТ
4 июля Джоуи Честнат из Индианы (США) на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях за 10 минут съел 76 хот-догов, тем самым установив мировой рекорд. Об этом
Для Честната эти соревнования стали 14-ми по счету, на которых Джоуи побеждал. Американец благодаря своим успехам получил прозвище «Челюсти».
Ранее
Фото: Pixabay
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4 июля Джоуи Честнат из Индианы (США) на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях за 10 минут съел 76 хот-догов, тем самым установив мировой рекорд. Об этом информирует...
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