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Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов – он съел 76 сосисок в тесте за 10 минут

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американец установил мировой рекорд по поеданию хот-догов – он съел 76 сосисок в тесте за 10 минут

4 июля Джоуи Честнат из Индианы (США) на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях за 10 минут съел 76 хот-догов, тем самым установив мировой рекорд. Об этом информирует Associated Press.

Для Честната эти соревнования стали 14-ми по счету, на которых Джоуи побеждал. Американец благодаря своим успехам получил прозвище «Челюсти».

Ранее сообщалось, что в прошлом году Джоуи Честнат смог съесть 75 хот-догов.

Фото: Pixabay

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4 июля Джоуи Честнат из Индианы (США) на проходивших в Нью-Йорке соревнованиях за 10 минут съел 76 хот-догов, тем самым установив мировой рекорд. Об этом информирует...
 
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