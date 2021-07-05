Источник материала: ОНТ

В Гааге полицейские жестко разогнали демонстрантов. Недовольные граждане вышли на улицы в знак протеста против ограничительных ковидных мер.

Между сторонами в какой-то момент возникло напряжение, завязалась стычка, в ход пошли дубинки и кулаки. Даже против женщин. Такая вот демократия.

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