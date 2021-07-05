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В Гааге полицейские жестко разогнали демонстрантов
Источник материала: ОНТ
В Гааге полицейские жестко разогнали демонстрантов. Недовольные граждане вышли на улицы в знак протеста против ограничительных ковидных мер.
Между сторонами в какой-то момент возникло напряжение, завязалась стычка, в ход пошли дубинки и кулаки. Даже против женщин. Такая вот демократия.
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В Гааге полицейские жестко разогнали демонстрантов. Недовольные граждане вышли на улицы в знак протеста против ограничительных ковидных мер. Между сторонами в...
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