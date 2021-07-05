Взрыв произошел на химзаводе в Таиланде: более 20 человек пострадали

Источник материала: ОНТ

Их разбудил страшный взрыв. Этой ночью на химзаводе в Таиланде случилась серьезная авария. Взрыв в пригороде Бангкока спровоцировал мощнейший пожар.

К месту происшествия прибыло более 30 пожарных машин, и до рассвета пламя удалось укротить лишь отчасти. Специалисты не исключают, что в любой момент здесь может случиться повторный инцидент из-за оставшихся 60 тонн ядовитых веществ, которые сейчас нельзя вывезти из-за огня. В радиусе пяти километров эвакуировали население. Потерпевших – более 20. О жертвах пока не сообщается.





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