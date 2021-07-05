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Взрыв произошел на химзаводе в Таиланде: более 20 человек пострадали

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв произошел на химзаводе в Таиланде: более 20 человек пострадали

Их разбудил страшный взрыв. Этой ночью на химзаводе в Таиланде случилась серьезная авария. Взрыв в пригороде Бангкока спровоцировал мощнейший пожар. 

К месту происшествия прибыло более 30 пожарных машин, и до рассвета пламя удалось укротить лишь отчасти. Специалисты не исключают, что в любой момент здесь может случиться повторный инцидент из-за оставшихся 60 тонн ядовитых веществ, которые сейчас нельзя вывезти из-за огня. В радиусе пяти километров эвакуировали население. Потерпевших – более 20. О жертвах пока не сообщается.


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Их разбудил страшный взрыв. Этой ночью на химзаводе в Таиланде случилась серьезная авария. Взрыв в пригороде Бангкока спровоцировал мощнейший пожар.  К месту...
 
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