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Взрыв произошел на химзаводе в Таиланде: более 20 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
Их разбудил страшный взрыв. Этой ночью на химзаводе в Таиланде случилась серьезная авария. Взрыв в пригороде Бангкока спровоцировал мощнейший пожар.
К месту происшествия прибыло более 30 пожарных машин, и до рассвета пламя удалось укротить лишь отчасти. Специалисты не исключают, что в любой момент здесь может случиться повторный инцидент из-за оставшихся 60 тонн ядовитых веществ, которые сейчас нельзя вывезти из-за огня. В радиусе пяти километров эвакуировали население. Потерпевших – более 20. О жертвах пока не сообщается.
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Их разбудил страшный взрыв. Этой ночью на химзаводе в Таиланде случилась серьезная авария. Взрыв в пригороде Бангкока спровоцировал мощнейший пожар. К месту...
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