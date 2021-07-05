Украина распродает свои земли – они могут достаться иностранным компаниям

Источник материала: ОНТ

Украина распродает свои земли. Рынок сельхозугодий в стране начал работать с 1 июля, но это решение уже вызывает множество споров и критики. Есть опасения, что гектары достанутся иностранным компаниям, а сами украинцы останутся без почвы под ногами.

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