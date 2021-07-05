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Украина распродает свои земли – они могут достаться иностранным компаниям
Источник материала: ОНТ
Украина распродает свои земли. Рынок сельхозугодий в стране начал работать с 1 июля, но это решение уже вызывает множество споров и критики. Есть опасения, что гектары достанутся иностранным компаниям, а сами украинцы останутся без почвы под ногами.
Подробнее – в видеоинформации.
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Украина распродает свои земли. Рынок сельхозугодий в стране начал работать с 1 июля, но это решение уже вызывает множество споров и критики. Есть опасения, что...
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