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Вспоминает холокост и чествует ветеранов-эсэсовцев: глава Совета раввинов Европы раскритиковал политику Латвии

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вспоминает холокост и чествует ветеранов-эсэсовцев: глава Совета раввинов Европы раскритиковал политику Латвии

В Латвии во время войны убили почти всех евреев, а политики делают из коллаборационистов героев и чествуют ветеранов-эсэсовцев. О политике двойных стандартов этой страны высказался глава Совета раввинов Европы.

В Латвии вспоминают холокост и восхваляют тех, кто к этому приложил руку. Латышским коллаборационистам и эсэсовцам отдают дань памяти на ежегодных парадах. Таким образом, уверен глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, политики стран «коллективного Запада» пытаются переписать историю. А в ней кровавый шлейф, который не затереть – Латвия стала одним из центров сосредоточения концлагерей, 90% евреев – убили. Польша и вовсе заявила, что ничего не должна выжившим во времена холокоста после того, как те потребовали возврат изъятого у них имущества. 


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В Латвии во время войны убили почти всех евреев, а политики делают из коллаборационистов героев и чествуют ветеранов-эсэсовцев. О политике двойных стандартов этой...
 
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