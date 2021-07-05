Вспоминает холокост и чествует ветеранов-эсэсовцев: глава Совета раввинов Европы раскритиковал политику Латвии

Источник материала: ОНТ

В Латвии во время войны убили почти всех евреев, а политики делают из коллаборационистов героев и чествуют ветеранов-эсэсовцев. О политике двойных стандартов этой страны высказался глава Совета раввинов Европы.

В Латвии вспоминают холокост и восхваляют тех, кто к этому приложил руку. Латышским коллаборационистам и эсэсовцам отдают дань памяти на ежегодных парадах. Таким образом, уверен глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, политики стран «коллективного Запада» пытаются переписать историю. А в ней кровавый шлейф, который не затереть – Латвия стала одним из центров сосредоточения концлагерей, 90% евреев – убили. Польша и вовсе заявила, что ничего не должна выжившим во времена холокоста после того, как те потребовали возврат изъятого у них имущества.





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