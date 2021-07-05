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В Тбилиси отменили марш ЛГБТ из-за протестов сторонников традиционных ценностей
Источник материала: ОНТ
Поражение европейских «ценностей». В Грузии отменили запланированный на сегодня «Тбилиси-прайд». Его проведение власти признали небезопасным. Это решение было встречено бурной радостью и танцами в центре грузинской столицы.
Еще утром сторонники традиционных ценностей провели акцию, перекрыв проспект Руставели в Тбилиси. Протестующие сняли флаг с радужной расцветкой с одного из офисов неправительственной организации, которая намеревалась организовать марш ЛГБТ, и разорвали его на куски.
После этого власти не решились проводить марш, сочтя его небезопасным. Ранее против этой акции выступил премьер-министр страны. По его словам, марш несет угрозу «гражданского противостояния». Да и в самой Грузии, несмотря на европейский вектор развития, оказались пока не готовы перенимать абсолютно все навязываемые достижения. Все-таки эта страна воспринимается как регион, где сильны традиции семьи и веры.
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Поражение европейских «ценностей». В Грузии отменили запланированный на сегодня «Тбилиси-прайд». Его проведение власти признали небезопасным. Это решение было...
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