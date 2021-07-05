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Женщина проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати
Источник материала: ОНТ
Жительница Атланты (Джорджия, США) проснулась и увидела в своей кровати хищника семейства кошачьих – сервала. На историю
Кристин Франк проснулась от ощущения, что кто-то ходил по ее кровати. Женщина открыла глаза и увидела дикое животное.
Американка считает, что зверь проник в дом, когда ее муж отправился гулять с собакой и не закрыл за собой дверь.
Кристин испугалась и медленно покинула комнату. После ее муж открыл ведущую на улицу из спальни дверь, чтобы хищник вышел из помещения.
В районе, где живут супруги Франк, установили ловушки. Сервала после поимки передадут в аккредитованный заповедник.
Фото: Pixabay
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Жительница Атланты (Джорджия, США) проснулась и увидела в своей кровати хищника семейства кошачьих – сервала. На историю обращает внимание CNN. Кристин Франк...
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