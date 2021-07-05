Женщина проснулась и обнаружила дикого зверя в своей кровати

Источник материала: ОНТ

Жительница Атланты (Джорджия, США) проснулась и увидела в своей кровати хищника семейства кошачьих – сервала. На историю обращает внимание CNN.

Кристин Франк проснулась от ощущения, что кто-то ходил по ее кровати. Женщина открыла глаза и увидела дикое животное.

Американка считает, что зверь проник в дом, когда ее муж отправился гулять с собакой и не закрыл за собой дверь.

Кристин испугалась и медленно покинула комнату. После ее муж открыл ведущую на улицу из спальни дверь, чтобы хищник вышел из помещения.

В районе, где живут супруги Франк, установили ловушки. Сервала после поимки передадут в аккредитованный заповедник.

Фото: Pixabay

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