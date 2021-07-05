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Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью

05.07.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью

Когда закрываешь небо для соседей, а страдаешь сам. Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью.

Из-за ограничений меняется структура движения по всей Европе. И в Польше это уже ощутили. Трафика стало заметно меньше, поскольку теперь большинство самолетов летают не по привычным маршрутам, а через Северную Европу. 

Польское агентство аэронавигационных услуг бьёт тревогу.  Их прибыль уже упала на 5%. И это только начало. Количество авиарейсов через страну за последний год и так значительно сократилось из-за ковидных ограничений. Однако воздушная блокада Беларуси приводит к ещё более серьёзным финансовым потерям. 


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Когда закрываешь небо для соседей, а страдаешь сам. Польское агентство аэронавигационных услуг заявило о падении доходов после запрета полетов над Беларусью....
 
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