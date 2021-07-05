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Выпускница БГУ: не пожала руку декану Вадиму Гигину, и он разозлился

05.07.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выпускница факультета философии и социальных наук БГУ Наталья Григоренко на вручении дипломов не пожала руку декану Вадиму Гигину, преданному стороннику нынешней власти. Случилось это в конце июня, а на днях видео появилось в TikTok.


Декан и выпускница / Скриншот с видео

Как пишет @tutby_official, Григоренко перед вручением диплома еще не знала о выпускнице юрфака БГУ Екатерине Винниковой, которую за слова благодарности уволенным преподавателям и политзаключенному Максиму Знаку осудили на 15 суток ареста. А когда узнала, то почувствовала страх, что и ее могут "забрать". "Я просто сделала что считала правильным", — говорит девушка.

"Когда я шла навстречу декану [Вадиму Гигину], мне показалось, что он изменился в лице и разозлился, — рассказывает выпускница. — ...Еще на подходе к декану я заявила, что руку пожимать не буду. Он сказал что-то вроде "ну и не надо".

Однако потом Гигин "все равно пытался как-то дернуть меня за руку, когда отдавал диплом", — продолжает свой рассказ девушка. "Я вывернулась. Ну он был не рад", — говорит она.
 
 
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Выпускница факультета философии и социальных наук БГУ Наталья Григоренко на вручении дипломов не пожала руку декану Вадиму Гигину, преданному стороннику...
 
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