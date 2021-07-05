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Выпускница БГУ: не пожала руку декану Вадиму Гигину, и он разозлился
Источник материала: Партизан
Выпускница факультета философии и социальных наук БГУ Наталья Григоренко на вручении дипломов не пожала руку декану Вадиму Гигину, преданному стороннику нынешней власти. Случилось это в конце июня, а на днях видео появилось в TikTok.
Декан и выпускница / Скриншот с видео
Как
"Когда я шла навстречу декану [Вадиму Гигину], мне показалось, что он изменился в лице и разозлился, — рассказывает выпускница. — ...Еще на подходе к декану я заявила, что руку пожимать не буду. Он сказал что-то вроде "ну и не надо".
Однако потом Гигин "все равно пытался как-то дернуть меня за руку, когда отдавал диплом", — продолжает свой рассказ девушка. "Я вывернулась. Ну он был не рад", — говорит она.
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Выпускница факультета философии и социальных наук БГУ Наталья Григоренко на вручении дипломов не пожала руку декану Вадиму Гигину, преданному стороннику...
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