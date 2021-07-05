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Скелеты в шкафу хранят только неудачники. Найденная в шкафу картина Пикассо принесла владельцу миллионы рублей

05.07.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Забытую картину Пабло Пикассо, найденную в шкафу жительницы американского штата Мэн, продали на аукционе.

Фото: John McInnis Auctioneers

Забытую картину Пабло Пикассо, найденную в шкафу жительницы американского штата Мэн, продали на аукционе. Об этом сообщает Fox News.

Аукцион прошел в штате Массачусетс. Во время торгов стоимость полотна размером 40 на 40 сантиметров достигла 150 тысяч долларов (11 миллионов рублей). В течение 120 дней покупатель должен подтвердить подлинность находки у «Администрация Пикассо» — фонда, занятого экспертизой произведений Пикассо, а также управлением правами на интеллектуальную собственность, связанную с именем Пикассо.

Картина провела в шкафу около 50 лет. По мнению специалистов, она называется Le Tricorne («Треуголка») была написана в 1919 году, когда художник работал над декорациями и костюмами для одноименной постановки Русского балета Сергея Дягилева в лондонском театре Альгамбра.

Бывший владелец полотна рассказал, что оно досталось ему в наследство вместе с домом двоюродной бабушки. По его словам, в 1920-е годы она учились в Великобритании, а ее сестра — во Франции. «Обеим нравилось собирать вещи, привезенные из путешествий, — утверждает он. — Двоюродная бабушка коллекционировала редкие книги и произведения искусства». Картина Пикассо могла быть одним из сувениров, который с которым она вернулась в США.

Ранее сообщалось, что в Италии женщина выиграла картину Пикассо стоимостью миллион евро. Написанная в 1921 году картина называется «Натюрморт».
 
 
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Забытую картину Пабло Пикассо, найденную в шкафу жительницы американского штата Мэн, продали на аукционе.
 
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