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Владимир Караник рассказал, как будут восстанавливать обрушения дороги после ливня

05.07.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня приступили к устранению последствий после того, как часть дорожного полотна на новом мосту обрушилась из-за ливневого дождя, рассказывает «Гродно Плюс».

- Это место, где сошлось сразу несколько неблагоприятных факторов. Это новая дорога, поэтому откосы ещё не укреплены травой, дёрном, и оказались более склонны к разрушению водой. В этом месте откоса при разрушении была повреждена ливнёвка, соответственно, в это место вода начала поступать как из самого дорожного полотна, так и с канализации, что обусловило такой масштаб повреждения дорожного полотна. Сейчас оценили ситуацию. Мост ещё не введён в эксплуатацию, поскольку проверка была всего, в том числе и ливнёвой канализации. Конечно, не хотелось бы, чтобы она проверялась таким экстремальным способом, как сейчас. 


Будет проведено уплотнение грунта. Учитывая, что здесь самая низкая точка дороги, здесь действительно скапливается вода, будут организованы лотки для аварийного сброса воды и склоны укреплены геосеткой, чтобы они могли противостоять ливням ещё до того, как укрепится дёрн. Я думаю, все мероприятия, которые оцениваются в 7-10 дней, позволят не только устранить повреждения, но и сведут к нулю риск повторения в будущем. Сейчас мы оцениваем всю ситуацию в городе, где были проблемы, связанные с подтоплением, и, исходя из этого, будет утверждён план дальнейших действий, касающихся этого. Где-то будет промыта ливневка, где-то будут дополнительно сделаны водосбросы, где-то замена дорожного полотна, чтобы обеспечить нормальные уклоны.
 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня приступили к устранению последствий после того, как часть дорожного полотна на новом мосту обрушилась из-за ливневого дождя, рассказывает «Гродно Плюс».
 
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