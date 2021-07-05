Источник материала: Смартпресс

Анжелика Агурбаш опровергла информацию о том, что обращалась к президенту России, сообщает “Еврорадио”. “Но если будет возможность, обращусь. Попрошу помощи для всего белорусского народа”, - сказала певица.

Ранее сегодня некоторые СМИ сообщила, что Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина.

"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение - это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни - это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", - цитирует издание обращение Агурбаш.

Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш. В Россию направлена просьба о ее выдаче.

Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).

Адвокат певицы Дмитрий Аграновский заявил , что Россия не сможет по запросу Беларуси экстрадировать певицу, поскольку у нее есть российское гражданство. Согласно Конституции РФ, выдача российских граждан запрещена.