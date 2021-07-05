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Анжелика Агурбаш опровергла информацию о том, что обращалась к президенту России
05.07.2021 19:53 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Анжелика Агурбаш опровергла информацию о том, что обращалась к президенту России, сообщает “Еврорадио”. “Но если будет возможность, обращусь. Попрошу помощи для всего белорусского народа”, - сказала певица.
Ранее сегодня некоторые СМИ сообщила, что Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина.
"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение - это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни - это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", - цитирует издание обращение Агурбаш.
Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси
Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).
Адвокат певицы Дмитрий Аграновский
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Анжелика Агурбаш опровергла информацию о том, что обращалась к президенту России, сообщает “Еврорадио”. “Но если будет возможность, обращусь. Попрошу помощи...
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