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В Беларуси в 20-й раз за год дорожает автомобильное топливо
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.
Концерн отмечает, что с начала 2021 года "среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента", а "розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%".
Изменение цен в "Белнефтехиме"объясняют мониторингом цен на углеводородное сырьё и "стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо".
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Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.
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