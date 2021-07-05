ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси в 20-й раз за год дорожает автомобильное топливо

05.07.2021 20:03 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Беларуси в 20-й раз за год дорожает автомобильное топливо
Фото: БЕЛТА​
Как сообщает пресс-служба "Белнефтехима", с 6 июля цена увеличится на 1 копейку. АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 90 копеек, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 22 копейки, дизельное топливо — 2 рубля.

Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.

Концерн отмечает, что с начала 2021 года "среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента", а "розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%".

Изменение цен в "Белнефтехиме"объясняют мониторингом цен на углеводородное сырьё и "стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анжелика Агурбаш опровергла информацию о том, что обращалась к президенту России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by