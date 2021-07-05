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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси в 20-й раз за год дорожает автомобильное топливо Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.

Предыдущий раз розничные цены на топливо на белорусских АЗС повышались с 29 июня.Концерн отмечает, что с начала 2021 года "среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента", а "розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%".Изменение цен в "Белнефтехиме"объясняют мониторингом цен на углеводородное сырьё и "стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо".