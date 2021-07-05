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«Форд» насмерть сбил мотоциклиста в Солигорске

05.07.2021 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 5 июля в Солигорске автомобиль сбил мотоциклиста, сообщили в УВД Минского облисполкома.

«Форд» насмерть сбил мотоциклиста в Солигорске
Фото: pixabay.com

По предварительной информации, водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем «Форд», двигался по улице Воскресенской и при повороте налево столкнулся с мотоциклистом 1996 года рождения. По словам очевидцев, тот двигался на одном колесе.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

 
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Днем 5 июля в Солигорске автомобиль сбил мотоциклиста, сообщили в УВД Минского облисполкома.
 
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