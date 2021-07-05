В Беларуси регистрируют рост употребления алкоголя в возрастной категории 15+

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека, сообщает Минздрав со ссылкой на министра здравоохранения Беларуси.

Тем не менее, отметил Дмитрий Пиневич, употребление алкоголя среди молодежи снизилось (в Беларуси к этой категории относят людей в возрасте от 14 лет до 31 года - Смартпресс), также уменьшилось число состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин.

Кроме этого, Пиневич обозначил модель алко потребления в стране. “В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий”, - сказал министр.