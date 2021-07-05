ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси регистрируют рост употребления алкоголя в возрастной категории 15+

05.07.2021 20:21 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека, сообщает Минздрав со ссылкой на министра здравоохранения Беларуси. 

Тем не менее, отметил Дмитрий Пиневич,  употребление алкоголя среди молодежи снизилось (в Беларуси к этой категории относят людей в возрасте от 14 лет до 31 года - Смартпресс), также уменьшилось число состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин. 

Кроме этого, Пиневич обозначил модель алко потребления в стране. “В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий”, - сказал министр. 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подробности: полиция сообщила новые детали о гибели вратаря сборной Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by