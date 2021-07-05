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В Беларуси регистрируют рост употребления алкоголя в возрастной категории 15+
05.07.2021 20:21 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека,
Тем не менее, отметил Дмитрий Пиневич, употребление алкоголя среди молодежи снизилось (в Беларуси к этой категории относят людей в возрасте от 14 лет до 31 года - Смартпресс), также уменьшилось число состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин.
Кроме этого, Пиневич обозначил модель алко потребления в стране. “В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время – пример привычных для многих застолий”, - сказал министр.
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В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 литра на человека,...
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