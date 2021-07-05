ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Афганские военные сотнями бегут в Таджикистан, спасаясь от талибов

05.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За последние дни больше тысячи военных армии Афганистана были вынуждены скрыться на территории Таджикистана, чтобы спасти жизнь после боев с талибами.

Как передает таджикское информационное агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-службу пограничных войск страны, в ночь на понедельник в Таджикистан через границу вошли 1037 афганских военнослужащих. По данным агентства, за день до этого, в воскресенье 4 июля, в Таджикистан бежали еще 94 афганских военных, пишет Русская служба Би-би-си.

Таджикистан разрешил афганским военнослужащим въезд на территорию страны. "Ховар" сообщает, что афганские военные переходили границу не одновременно, а группами по несколько десятков человек в разных местах границы. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил мобилизацию 20 тысяч военнослужащих для укрепления таджикско-афганской границы.

Интерфакс 3 июля сообщил, что более 300 афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском отрядов движения "Талибан" (признано в России экстремистским и запрещено). В июне на таджикскую территорию бежали десятки афганских военных.

Кроме того, Россия, Иран и Турция временно приостановили работу своих дипломатических миссий в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана - это связано с опасениями в связи с наступлением талибов. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов подтвердил агентству ТАСС, что работа российского генерального консульства в Мазари-Шарифе будет приостановлена и объяснил это так: "Ситуация подвижная, афганские силовики, как говорится, сдали слишком много уездов. Естественно, это вызывает нервозность".

Полностью текст здесь
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние дни больше тысячи военных армии Афганистана были вынуждены скрыться на территории Таджикистана, чтобы спасти жизнь после боев с талибами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самсонов не примет участия в Олимпийских играх в Токио. Он не сумел восстановиться после травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by