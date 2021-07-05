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Самсонов не примет участия в Олимпийских играх в Токио. Он не сумел восстановиться после травмы

05.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Самсонов не примет участия в XXXII Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Федерация настольного тенниса Беларуси, Самсонов не сумел как следует восстановиться после травмы, и пройденное лечение и реабилитация не принесли успехов.

Для 45-летнего спортсмена эта Олимпиада была бы седьмой в карьере. Ранее наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в Рио-де-Жанейро (2016 год), где занял четвертое место.
 
 
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Владимир Самсонов не примет участия в XXXII Олимпийских играх в Токио.
 
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