ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обиделся на жену. В Минске возбудили дело против россиянина, который обнародовал интимные фото супруги

05.07.2021 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В отношении гражданина России возбудили уголовное дело за распространение интимной переписки и фото жены, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Фрунзенского РОВД столицы установили факт неправомерного завладения компьютерной информацией, а также распространение порнографических материалов", - рассказали в столичной милиции.

Подозреваемым оказался проживающий в Минске 39-летний гражданин России. Как выяснилось, в один из дней, когда супруга забыла дома телефон, муж заметил пришедшее от бывшего бой-френда жены сообщение. Мужчина открыл переписку, обнаружил сообщения интимного характера и сделал скриншоты.

Спустя месяц между супругами произошла ссора, после чего мужчина создал в мессенджере группу, куда добавил всех общих друзей, а затем разместил личную переписку и интимные фото жены. Женщина после произошедшего написала заявление в милицию.
 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией, а также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении гражданина России возбудили уголовное дело за распространение интимной переписки и фото жены, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Кулеба: Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by