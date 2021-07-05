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Обиделся на жену. В Минске возбудили дело против россиянина, который обнародовал интимные фото супруги
Источник материала: Партизан
В отношении гражданина России возбудили уголовное дело за распространение интимной переписки и фото жены, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сотрудники отдела противодействия киберпреступности Фрунзенского РОВД столицы установили факт неправомерного завладения компьютерной информацией, а также распространение порнографических материалов", - рассказали в столичной милиции.
Подозреваемым оказался проживающий в Минске 39-летний гражданин России. Как выяснилось, в один из дней, когда супруга забыла дома телефон, муж заметил пришедшее от бывшего бой-френда жены сообщение. Мужчина открыл переписку, обнаружил сообщения интимного характера и сделал скриншоты.
Спустя месяц между супругами произошла ссора, после чего мужчина создал в мессенджере группу, куда добавил всех общих друзей, а затем разместил личную переписку и интимные фото жены. Женщина после произошедшего написала заявление в милицию.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией, а также составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.
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Обиделся на жену. В Минске возбудили дело против россиянина, который обнародовал интимные фото супруги
В отношении гражданина России возбудили уголовное дело за распространение интимной переписки и фото жены, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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