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Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

05.07.2021 20:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В ваш заказник много народа сейчас приезжает?

Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:
По большому счету, если уже зашел разговор про пандемию, мы не почувствовали этой разницы. Да, конечно, западных стало меньше, но, скажем, белорусских туристов у нас осталось в том же количестве.

Кирилл Казаков:
А какой он – белорусский турист? Отличается от западного? Хуже, лучше?

Дмитрий Морозик:
Да нет, в принципе. Сама специфика нашей особо охраняемой природной территории – это все-таки лес, озеро. А человеку по большому счету…

Алена Сырова, СТВ:
К вам приезжают погулять или можно остановиться, пожить у вас?

Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

Дмитрий Морозик:
У нас есть несколько вариантов размещения. Разработаны несколько туристических маршрутов. Действуют несколько экологических троп. Есть по территории самого заказника туристические стоянки, где люди могут разместиться, скажем, где-то навесы, где-то с палатками, в том числе с проживанием на нашей территории. Также есть несколько санаториев на территории заказника. Есть туристические базы. Инфраструктура на нашей территории развита для любого туриста.

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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго?...
 
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