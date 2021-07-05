Получил деньги и скрылся

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Ситуация, увы, вполне стандартная. Следователи Гродно устанавливают обстоятельства мошенничества. Речь идет о продаже залогового автомобиля. Потерпевший - сотрудник одной из автокомиссионок города. В середине марта к ним обратился местный житель, который пояснил, что хочет продать свой автомобиль. Собеседник предупредил, что имеется небольшая проблема – автомобиль находится в лизинге, который нужно погасить. Мужчине пошли навстречу и передали деньги - 5 800 долларов. В свою очередь последний пообещал снять транспорт с учета и пригнать его для последующей продажи.







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