|
В Беларуси экстремистскими признаны еще четыре телеграмм-канала
05.07.2021 20:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В Беларуси экстремистскими признаны еще четыре телеграмм-канала "97% Chausy", "Советский 97%", "Добруш для Жизни Чат", "Дятлово Для Жизни", сообщает Генпрокуратура.
"Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь. Доступ к указанным ресурсам мог получить любой гражданин, использующий сеть Интернет и мессенджер Telegrаm".
На основании требований закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции указанных телеграм-каналов экстремистскими материалами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси экстремистскими признаны еще четыре телеграмм-канала "97% Chausy", "Советский 97%", "Добруш для Жизни Чат", "Дятлово Для Жизни", сообщает Генпрокуратура. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)