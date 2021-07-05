Источник материала: Смартпресс

В Беларуси экстремистскими признаны еще четыре телеграмм-канала "97% Chausy", "Советский 97%", "Добруш для Жизни Чат", "Дятлово Для Жизни", сообщает Генпрокуратура.

"Установлено, что в них содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также сообщения оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь. Доступ к указанным ресурсам мог получить любой гражданин, использующий сеть Интернет и мессенджер Telegrаm".

На основании требований закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции указанных телеграм-каналов экстремистскими материалами.