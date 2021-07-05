Источник материала: Смартпресс

Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля, сообщает концерн “Белнефтехим”.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2, АИ-98-К5-Евро – Br2,22, ДТ – Br2.

Подорожание в концерне объясняют тем, что с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. А розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 6 июля дорожает топливо: 95-й и ДТ достигли психологической отметки Br2 Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля, сообщает концерн “Белнефтехим”. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2,...

Это 20-е подорожание топлива в Беларуси в 2021 году.