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С 6 июля дорожает топливо: 95-й и ДТ достигли психологической отметки Br2
05.07.2021 20:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля,
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2, АИ-98-К5-Евро – Br2,22, ДТ – Br2.
Подорожание в концерне объясняют тем, что с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. А розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%.Это 20-е подорожание топлива в Беларуси в 2021 году.
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Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля, сообщает концерн “Белнефтехим”. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2,...
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