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С 6 июля дорожает топливо: 95-й и ДТ достигли психологической отметки Br2

05.07.2021 20:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля, сообщает концерн “Белнефтехим”. 

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2, АИ-98-К5-Евро – Br2,22, ДТ – Br2.

Подорожание в концерне объясняют тем, что с начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2%. А розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3%. 

Это 20-е подорожание топлива в Беларуси в 2021 году. 

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо изменятся с 6 июля, сообщает концерн “Белнефтехим”.  Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,90, АИ-95-К5-Евро – Br2,...
 
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