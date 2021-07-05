Источник материала: Смартпресс

Сбор за пересечение границы в Витебской области вводится с 1 августа согласно решению Витебского областного Совета депутатов от 29 июня 2021 г., сообщается на сайте Национального правового интернет-портала.

Речь идет о сборе за пересечение транспортными средствами границы Беларуси в пунктах пропуска. Его ставка составит 1 базовую величину.

От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют:

представители госорганов Республики Беларусь в целях исполнения служебных обязанностей (необходимо наличие подтверждающих документов);

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Республику Беларусь по приглашению госорганов, госорганизаций (необходимо наличие подтверждающих документов);

иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" (требуется наличие оригинальных или электронных билетов на мероприятия этого фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск»);

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами Республики Беларусь, а также сопровождающие инвалидов лица;

иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

лица, выезжающие из Республики Беларусь для получения медпомощи при наличии документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения либо после получения медпомощи при наличии документов (копий документов) организации здравоохранения Республики Беларусь, а также лица, их сопровождающие;

иностранные граждане, выезжающие после пребывания в санаторно-курортных и оздоровительных организациях Республики Беларусь, при наличии подтверждающих документов;

граждане Республики Беларусь, выезжающие для осуществления ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также иностранные граждане и лица без гражданства, возвращающиеся к месту постоянного проживания после осуществления ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, при наличии подтверждающих документов;

иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из Республики Беларусь после похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток, органов и (или) тканей человека для трансплантации;

лица, выезжающие из Республики Беларусь по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.

Ранее местный сбор за пересечение границы был введен в Гомельской, Гродненской и Брестской областях.