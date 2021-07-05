ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин пообещал Таджикистану поддержку в случае эскалации на границе с Афганистаном

05.07.2021 21:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин заверил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в оказании помощи в рамках военно-политического блока Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в случае роста напряженности на границе Таджикистана и Афганистана.

«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в отчете о телефонном разговоре двух лидеров на сайте Кремля.

В Кремле также назвали ситуацию с боевыми действиями в приграничных районах Афганистана «непростой», пишет Новая газета.

5 июля стало известно, что таджикские пограничники впустили на территорию своей страны 1037 афганских военных, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ночь с 4 на 5 июля члены «Талибана» атаковали районы Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнан и Султон-Ишкашим в Бадахшане.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва начала консультации в рамках ОДКБ по афганскому вопросу. Он отметил усиление «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в северных районах страны после вывода войск НАТО из региона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявил, что Россия не планирует ввод войск в Афганистан. 
Последние военнослужащие США и НАТО 2 июля покинули авиабазу в афганском Баграме — крупнейший аэродром в стране. База, с которой американцы все 20 лет осуществляли операции против талибов, была передана властям Афганистана. Баграм служил крупнейшей базой для ВВС СССР еще во времена войны в Афганистане 1979-1989 годов с участием советских войск.

США 29 апреля объявили о том, что они начали выводить свой контингент из Афганистана по соглашению с запрещенным в РФ движением «Талибан». Вывод войск должен завершить 11 сентября — в годовщину терактов в США. После начала вывода войск талибы начали масштабное наступление на правительственные силы. Афганская армия объявила мобилизацию и начала выдавать оружие добровольцам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин заверил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в оказании помощи в рамках военно-политического блока Организации Договора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by