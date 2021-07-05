Путин пообещал Таджикистану поддержку в случае эскалации на границе с Афганистаном

«Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности», — сказано в отчете о телефонном разговоре двух лидеров на сайте Кремля.





пишет Новая газета. В Кремле также назвали ситуацию с боевыми действиями в приграничных районах Афганистана «непростой»,Новая газета.





5 июля стало известно, что таджикские пограничники впустили на территорию своей страны 1037 афганских военных, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация). В ночь с 4 на 5 июля члены «Талибана» атаковали районы Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнан и Султон-Ишкашим в Бадахшане.





Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва начала консультации в рамках ОДКБ по афганскому вопросу. Он отметил усиление «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) в северных районах страны после вывода войск НАТО из региона.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявил, что Россия не планирует ввод войск в Афганистан.

Последние военнослужащие США и НАТО 2 июля покинули авиабазу в афганском Баграме — крупнейший аэродром в стране. База, с которой американцы все 20 лет осуществляли операции против талибов, была передана властям Афганистана. Баграм служил крупнейшей базой для ВВС СССР еще во времена войны в Афганистане 1979-1989 годов с участием советских войск.





США 29 апреля объявили о том, что они начали выводить свой контингент из Афганистана по соглашению с запрещенным в РФ движением «Талибан». Вывод войск должен завершить 11 сентября — в годовщину терактов в США. После начала вывода войск талибы начали масштабное наступление на правительственные силы. Афганская армия объявила мобилизацию и начала выдавать оружие добровольцам.



