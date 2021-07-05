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Подробности: полиция сообщила новые детали о гибели вратаря сборной Латвии

05.07.2021 21:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция американского города Нови сообщила новые подробности гибели вратаря "Коламбуса" и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.


"Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон", — как передает belarushockey.com, сказал лейтенант полиции Нови Джейсон Мейер.
 
 
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Полиция американского города Нови сообщила новые подробности гибели вратаря "Коламбуса" и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.
 
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