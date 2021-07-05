|
Подробности: полиция сообщила новые детали о гибели вратаря сборной Латвии
Источник материала: Партизан
Полиция американского города Нови сообщила новые подробности гибели вратаря "Коламбуса" и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.
"Кивлениекс бежал из джакузи с несколькими людьми из-за неудачного запуска фейеверка, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о бетон", — как передает belarushockey.com, сказал лейтенант полиции Нови Джейсон Мейер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция американского города Нови сообщила новые подробности гибели вратаря "Коламбуса" и сборной Латвии Матиса Кивлениекса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)